Explosion beim Raketen Aufräumen: Steirer schwer verletzt

Beim Aufräumen von abgeschossenen Raketen ist am Freitagvormittag eine Rakete in den Händen eines 30-Jährigen explodiert. Laut Polizei gab der Mann auf seinem Grundstück in Pischelsdorf am Kulm (Bezirk Weiz) die abgeschossenen Raketen in eine Scheibtruhe. Dabei entstand plötzlich Rauch - als der 30-Jährige in die Scheibtruhe griff, kam es zur Explosion. Er erlitt schwere Verletzungen an den Händen und im Gesicht und wurde ins Landeskrankenhaus Graz eingeliefert.