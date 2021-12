Fake-Atteste: Justiz klagt Wut-Arzt an

Hunderte Corona-Leugner sollen falsche Maskenatteste bekommen haben.

Steiermark. Der Allgemeinmediziner aus Bad Aussee ging als Wut-Arzt durch alle Medien: Unverblümt bot Peer E. via Facebook an: „Sie möchten ein Attest gegen den Maskenwahnsinn? Gerne bei mir!“ Tatsächlich soll er laut Staatsanwaltschaft mehrere Hundert Gefälligkeitsatteste ohne vorherige Untersuchung und gegen zehn Euro Gebühr ausgestellt haben, belastendes Material wurde bei einer Hausdurchsuchung sichergestellt. Die meisten Fake-Atteste gingen nach Deutschland, etliche fanden aber auch Abnehmer in Österreich.

Bereits im Vorjahr wurde gegen den Arzt ein Berufsverbot verhängt – jetzt wird er auch angeklagt. Die Staatsanwaltschaft in Leoben wirft Peer E. Fälschung und die Unterdrückung von Beweismitteln – sprich die Ausstellung von Maskenattesten ohne medizinische Indikation – vor.

Dem Mediziner droht eine Haftstrafe, es gilt die Unschuldsvermutung.