Grazer Bubi-Bande beging über 40 Straftaten

Vier Burschen (14, 15, ebenfalls 15 und 16 Jahre) haben in Graz seit 2023 über 40 Straftaten auf dem Kerbholz, darunter Diebstähle, Einbrüche und Sachbeschädigungen.

Weiters sollen sie laut Landespolizeidirektion Steiermark vom Freitag ein Hakenkreuz auf eine Hauswand geschmiert haben. Die Taten begingen sie stets nachts und teils betrunken. Sie werden angezeigt.

Das jugendliche Quartett war in der Zeit von Oktober 2023 bis Mitte Jänner 2024 im gesamten Stadtgebiet "tätig" gewesen: Ihnen werden nach umfangreichen Ermittlungen 17 Einbruchsdiebstähle in Automaten, Keller, Garagen, Gartenhütten, 24-Stunden-Shops und Opferstöcke sowie über 20 Sachbeschädigungen und vier Diebstähle zugeordnet. Dabei erbeuteten sie kleinere Gegenstände wie Mobiltelefone. Gebäude, Mopeds und Kleinmotorräder wurden durch Graffiti verunziert. In einem Fall beschädigten die Burschen das WC einer Pfarre durch eine Sprengung mittels Feuerwerkskörper.

Die vier sind teils in Jugendheimen untergebracht und waren in unterschiedlichen Konstellation auf ihren nächtlichen krummen Touren unterwegs. Die Tatobjekte und die Delikte wurden willkürlich ausgewählt. Bei ihren Einvernahmen im Beisein der Betreuer und Erziehungsberechtigten zeigten sie sich teils geständig.