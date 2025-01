H & M am Hauptplatz in Graz wird noch heuer schließen

H & M, unter Fashionliebhabern liebevoll Hasi & Mausi genannt, dünnt noch auch in der Steiermark sein Filialnetz aus.

Das Modeunternehmen H&M soll laut Medienberichten noch dieses Jahr die Filiale am Grazer Hauptplatz schließen. Zuletzt hat das Café Sacher sein vorläufiges Aus verkündet.

Und auch Salamander, Zara und Stiefelkönig haben ihr Standorte an prominenter Adresse aufgegeben. Die genauen Hintergründe der Schließung hat der Modekonzern mit weltweit 143.000 Mitarbeitern noch nicht genannt. Die zwei großen Filialen, am Hauptplatz und Eisernes Tor, liegen für den derzeit verhaltenen Fashionkonsum wahrscheinlich zu knapp beisammen. Auch auf der Linzer Landstraße musste im Vorjahr eine der beiden Filialen geschlossen werden.

Zig Mitarbeiter sind betroffen. „Unsere Mitarbeiter*innen haben bei H&M höchste Priorität. Für unsere Kolleg*innen in unserem Store am Hauptplatz werden Optionen und Möglichkeiten für eine Weiterbeschäftigung bei H&M angeboten“, hieß es auf Medienanfrage.