Kerze fackelte Haus ab - Pensionist im Spital

Eine im Wintergarten vergessene Kerze löste den Brand eines Einfamilienhauses aus. Ein Pensionist (81) wurde unbestimmten Grades verletzt. Das Haus wurde erheblich beschädigt.

In den Nachmittagsstunden des Adventsonntags zündete ein 81-Jähriger aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag eine Kerze im Wintergarten seines Einfamilienhauses in Langenwang an.

Der Pensionist wohnt alleine im Haus und dürfte auf die brennende Kerze vergessen haben. Nachdem er sich etwas später ins angrenzende Schlafzimmer gelegt hatte und eingeschlafen war, wurde er plötzlich aufgrund des starken Rauchs wach.

Bewohner versuchte zu löschen

Das Wohnzimmer stand da bereits in Vollbrand, woraufhin der 81-Jährige noch versuchte den Brand zu löschen, was ihm allerdings nicht mehr gelang. Das Feuer griff auf das gesamte Einfamilienhaus über.

Insgesamt 46 Einsatzkräfte der Feuerwehren Langenwang, Mürzzuschlag und der Betriebsfeuerwehr Böhler standen für die umfassenden Löscharbeiten im Einsatz. Um kurz nach 2.30 Uhr konnte schließlich „Brand aus“ gemeldet werden. Am Haus entstand erheblicher Sachschaden. Der 81-Jährige wurde mit dem Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins LKH Hochsteiermark nach Mürzzuschlag eingeliefert.