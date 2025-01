Masern-Alarm: Infizierter war in zwei Ambulanzen

Die Landessanitätsdirektion Steiermark hat einen Masern-Fall publik gemacht.

Wie es in der Aussendung von Freitagabend hieß, hat eine infizierte Person am Abend des 28. Dezember 2024 die Ambulanz des LKH Bruck an der Mur aufgesucht, in der Nacht des 29. Dezember jene des LKH Mürzzuschlag. Schon zuvor war sie am 22. Dezember zwischen 17.00 und 19.00 Uhr bei einer Messe im Bethel Kindberg gewesen.

Die Sanitätsdirektion riet daher allen Personen, die sich in diesen Zeiträumen an denselben Orten aufgehalten haben, ihren eigenen Gesundheitszustand zu beobachten. Bei Auftreten von Symptomen solle man nach vorheriger telefonischer Anmeldung den Hausarzt kontaktieren. Die Viruserkrankung beginnt mit Grippesymptomen wie Fieber, Husten oder Schnupfen, nach drei bis fünf Tagen zeigt sich der charakteristische Hautausschlag, der zugleich mit hohem Fieber einhergeht. Eine Masern-Ansteckung ist meldepflichtig und wird durch Tröpfcheninfektion hervorgerufen.

Im Vorjahr wurden laut der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) bundesweit 529 bestätigte Masernerkrankungen erfasst, der überwiegende Teil im ersten Quartal. 115 Personen mussten in österreichischen Spitälern behandelt werden, vier davon auf einer Intensivstation.