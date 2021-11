Masken-Verweigerin randaliert und verletzt Polizisten

Um weitere Angriffe auf die Beamten zu verhindern, wurden der noch immer Unbekannten Handfesseln angelegt.

Leibnitz. Am Montagnachmittag nahm die Polizei eine 33-Jährige fest, die bei einer Covid-Kontrolle randalierte, einen Polizisten verletzte und einen Streifenwagen beschädigte.

Gegen 16:40 Uhr führten Polizeibeamte in einem Einkaufszentrum in Leibnitz Kontrollen der Corona-Maßnahmen durch, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt. Dabei fiel eine zunächst unbekannte Frau auf, die sich in einem Lebensmittelgeschäft ohne die vorgeschriebene FFP2-Maske aufhielt. Die Frau wurde aufgefordert, den gesetzmäßigen Zustand herzustellen und eine entsprechende Maske aufzusetzen. Die Verdächtige weigerte sich jedoch mit den Worten: „Niemand hat das Recht, mir die Luft zum Atmen zu nehmen.“ Die unbekannte Frau wurde zu einer Ausweisleistung aufgefordert, welche sie ebenso verweigerte. Trotz mehrmaliger Androhung der Festnahme weigerte sich die Verdächtige, ihre Identität bekannt zu geben. Daraufhin wurde die Festnahme ausgesprochen. Als die Beamten die Frau zum Streifenwagen begleiten wollten, begann sie sich massiv zu wehren, trat um sich und verletzte einen Polizeibeamten in der Leistengegend. Um weitere Angriffe auf die Beamten zu verhindern, wurden der noch immer Unbekannten Handfesseln angelegt. Beim Verbringen in den Streifenwagen, trat die Frau gegen die Tür desselben, die dadurch beschädigt wurde.

Erst in der Polizeiinspektion Leibnitz konnte die Identität der Frau geklärt werden. Es handelte sich um eine 33-Jährige aus Graz. Nach Abklärung der Identität und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Graz wurde die 33-Jährige aus der Verwahrung entlassen. Sie wird wegen des Verdachts des Widerstands gegen die Staatsgewalt, schwerer Körperverletzung und Sachbeschädigung an die Staatsanwaltschaft Graz sowie wegen Übertretung der Covid-Bestimmungen der BH Leibnitz angezeigt.