Mehrere Brände gelegt: Feuerteufel (34) ausgeforscht

Die Feuer wurden in der Nacht auf Freitag an mehreren Orten in Graz gelegt.

Gleich mehrere Mülltonnen standen in der Nacht auf Freitag in der Grazer Friedrichgasse in Flammen. Die Berufsfeuerwehr konnte den Brand löschen und Schlimmeres verhindern. Fast zeitgleich wurden auch einspurige Kraftfahrzeuge in der Zimmerplatzgasse in Brand gesteckt. Auch dieses Feuer wurde relativ schnell unter Kontrolle gebracht, wodurch allerdings eine Hausfassade beschädigt wurde.

Weitere Geschädigte gesucht

Nur kurze Zeit später standen auch am Jakominiplatz wieder Mülltonnen in Flammen. In der Nähe dieses Brandortes konnte schließlich ein 34-jähriger Grazer mit verdächtigen Gegenständen entdeckt werden. Die Ermittlungen laufen. Die Polizei sucht noch nach weiteren Geschädigten. Diese können sich unter 059/1336583 melden.