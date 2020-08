Mord-Alarm nach Skelett-Fund in Sickerschacht

Die genaue Todesursache ist bislang nicht restlos geklärt, dürfte jedoch auf eine Gewalteinwirkung zurückzuführen sein.

Leibnitz (Steiermark). Am Dienstagnachmittag wurde die LPD Steiermark zu einem wahrhaft schaurigen Fund alarmiert: Gegen 15.00 Uhr stießen Südsteirer bei Aufräumarbeiten in einem Wirtschaftsgebäude, in dem diverse Gegenstände und Bauteile gelagert worden waren, auf eine offenbar skelettierte menschliche Leiche. Polizisten stellten in der Folge in einem dort befindlichen Sickerschacht die Überreste einer bisher unbekannten Person fest, woraufhin Kriminalisten des Landeskriminalamtes die Ermittlungen übernahmen.

Mord-Alarm: Erste Obduktions-Ergebnisse sind da

Ersten Erkenntnissen der Obduktion zufolge, kann ein Fremdverschulden nach wie vor nicht ausgeschlossen werden, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt. Die genaue Todesursache ist bislang nicht restlos geklärt, dürfte jedoch auf eine Gewalteinwirkung zurückzuführen sein. Auch was die Identität der Person betrifft, sind noch Ermittlungen und andauernde DNA-Analyse abzuwarten. Es besteht jedoch der Verdacht, dass es sich bei der aufgefundenen Leiche um einen seit 2011 abgängigen Mann (damals 56 Jahre alt) aus dem Bezirk Leibnitz handelt.

Nähere Umstände zur Auffindung und Beschaffenheit des Leichnams können derzeit aus kriminaltaktischen Gründe nicht verlautbart werden, berichtet die Polizei.