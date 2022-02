Mordalarm: Brand-Tote wurde erstochen

Da die Leiche zahlreiche Stichwunden aufwies, geht die Polizei von Mord aus.

Steiermark. Spektakuläre Wende nach einem Brand in einem Mehrparteienhaus in der Waagner-Biro-Straße in der Nacht auf Montag im Grazer Bezirk Lend. Nach der Obduktion des 41-jährigen Opfers, das von den Einsatzkräften in der Wohnung nahe dem Hauptbahnhof tot aufgefunden wurde, gehen die Ermittler nun von Fremdverschulden aus und vermuten, dass die Mieterin ermordet wurde.







