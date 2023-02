Nach Reisebusunfall in Schladming: Buslenker verstorben

Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Dienstag mitteilte, erlag der Mann Dienstagfrüh im Krankenhaus Schwarzach seinen schweren Verletzungen.

Schladming. Nach dem schweren Unfall eines deutschen Reisebusses in Schladming am Wochenende ist nun auch der Buslenker (51) verstorben. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Dienstag mitteilte, erlag der Mann Dienstagfrüh im Krankenhaus Schwarzach seinen schweren Verletzungen. Bei dem Unfall Samstagabend war bereits ein 31-jähriger Insasse ums Leben gekommen.

Die technische Begutachtung des Unfallwracks sei indessen noch ausständig, hieß es seitens der Polizei. Ein deutscher Reisebus mit 32 Insassen war am Samstag am späten Samstagabend bei Schladming über eine Böschung gestürzt. Neben dem Toten gab es schon am Samstag weitere Verletzte. Der 51-jährige Lenker des Busses war in kritischem Zustand.