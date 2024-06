Nach Tod von Joni (5): Feuerwehr ruft zu Spenden auf

Die Freiwillige Feuerwehr Krumegg sammelt nach dem schweren Schicksalsschlag Spenden für die Jungfamilie.

Fürchterliche Szenen spielten sich am Mittwoch in der kleinen Gemeinde St. Marein bei Graz ab. Nachdem eine Mutter, die mit ihren beiden Kindern und zwei von deren Freunden nahe ihres Wohnhauses im Wald spazieren war, rutschte plötzlich ein Hang in dem steilen Gelände runter.

Eines der Gastkinder, der kleine Joni aus Krumegg, wurde unter den rund 200 Tonnen Erdreich verschüttet. Auch der siebenjährige Sohn der Frau geriet in die Erdmassen, konnte aber geborgen werden. Er wurde leicht verletzt mit dem Hubschrauber ins Spital geflogen.

Nun sammelt die Freiwillige Feuerwehr Geld für die Jungfamilie aus Krumegg, die ihren erst fünfjährigen Sohn Joni verloren hat. "Wir wünschen der Jungfamilie viel Kraft in diesen schwierigen Stunden. In Gedanken sind wir bei Euch", heißt es auf ihrer Website.

Spenden werden unter der Kontonummer AT20 3825 2004 0001 1304 „Joni“ entgegengenommen.