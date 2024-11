NEOS im Wahlkampffinale mit "Gag"-Plakat

Neues Plakat vier Tage vor Wahl nimmt LH Drexler auf die Schippe.

Bei der Landtagswahl am Sonntag in der Steiermark sind 941.509 Personen wahlberechtigt. Am Freitag ist der letzte Tag an dem sich die Steirer bis 12 Uhr eine Wahlkarte in der jeweiligen Gemeinde abholen können. Als Spitzenkandidaten buhlen Sandra Krautwaschl (Grüne), Claudia Klimt-Weithaler (KPÖ), Christopher Drexler (ÖVP), Anton Lang (SPÖ), Mario Kunasek (FPÖ) und Niko Swatek (NEOS) um besonders viele Wechselwähler.Leih-Stimme.NEOS setzen auf Humor beim Wählerfang: Am Donnerstag haben sie ein neues Wahlplakat vorgestellt und nehmen damit Bezug auf eine von LH Christopher Drexlers (ÖVP) Parolen. Er hatte schon nach der Nationalratswahl um die Stimmen für die Volkspartei gebeten - auch wenn sie ihm diese nur „leihen“ würden. NEOS werben stattdessen für sich und plakatieren: „Damit aus deiner LEIH-Stimme keine LEIDER-Stimme wird“. Spitzenkandidat Niko Swatek erklärte bei der Präsentation, dass NEOS keine Regierungsverantwortung der FPÖ will.