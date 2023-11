Neues Ankunftszentrum für Ukrainer

39 Prozent der 12.000 in der Steiermark registrierten Ukrainer leben in Graz.

Graz. Seit Montag gibt es in der Grazer Burggasse ein neues Ankunftszentrum für Flüchtlinge aus der Ukraine. Seit März 2022 wurden schon 12.000 Personen registriert. 39 Prozent davon sind derzeit noch in Graz untergebracht. Mit 15. November hat das Ankunftszentrum für Vertriebene aus der Ukraine am Standort Annenstraße in Graz seinen Betrieb eingestellt, nun werden sie in den Räumlichkeiten des Referates für Flüchtlingsangelegenheiten in der Burggasse 9 registriert. Wie auch schon im alten Ankunftszentrum gibt es weiterhin eine Kooperation mit Landespolizeidirektion Steiermark, der Caritas und dem Referat für Flüchtlingsangelegenheiten. Die Registrierung ist montags, mittwochs und freitags von jeweils 8 bis 14 Uhr geöffnet, außerdem werden Notschlafplätze vorbereitet, falls kein Quartier zur Verfügung steht.