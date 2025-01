ÖBB tauschen alle Ticketautomaten aus: Ausgabeschlitz statt Ausgabefach

1.100 Ticketautomaten werden heuer neu aufgestellt.

Die ÖBB erneuern ihre Ticketautomaten und machen diese künftig noch barrierefreier, um allen Personen den Ticketerwerb zu erleichtern. Die neuen Ticketautomaten verfügen über besonders große Bildschirme sowie eine automatische Höhenerkennung, wodurch das Bedien-Display der Augenhöhe der Kund:innen angepasst werden kann. Zudem sind Elemente wie das Kartenlesegerät sowie die Bargeldannahme auf einer Höhe angebracht, die für alle erreichbar ist. Alle Elemente sind auch taktil erfassbar.

Bis Anfang Jänner sind bereits über 210 Ticketautomaten der neuen Generation auf den Bahnhöfen der ÖBB aufgestellt. Bis Herbst 2026 sollen rund 1.100 Bestandsgeräte in ganz Österreich ausgetauscht sein.



Neben der erhöhten Barrierefreiheit besticht der neue Ticketautomat mit weiteren Erneuerungen: Die Herstellung findet zu 100 % in Österreich statt und ist darauf ausgerichtet, dass alle künftigen Wartungen und Adaptierungen möglichst unkompliziert und rasch umgesetzt werden können. Fehlerhafte Einzelteile können vollständig entfernt oder ausgetauscht werden, ohne dass dabei der gesamte Automat ausgewechselt oder entsorgt werden muss. Durch das neue Betriebsführungssystem können Problemanalysen detailliertere Informationen zur Störung liefern, wodurch mehr Fehler „remote“, also ortsunabhängig, behoben werden können. Darüber hinaus ist der Ticketautomat der neuen Generation mit einem zusätzlichen WLAN-Router ausgestattet, wodurch die Internetverbindung auch bei einem Ausfall der Kabelverbindung weiterhin bestehen bleibt.

Auch in Punkto Hygiene wurde der neue Ticketautomat weiterentwickelt: Sowohl die Geldscheinrückgabe als auch das Ticketausgabe erfolgt durch einen Ausgabeschlitz anstatt durch das Ausgabefach, wie es bisher der Fall war. Die erhöhte Sicherheitsstufe macht die neuen Geräte zudem einbruchssicherer als herkömmliche Geldautomaten.