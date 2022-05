Passanten retten 3-Jährige und ihre Mutter aus der Mur

Ein 37-jähriger Jogger aus Graz bemerkte die Notsituation der beiden und sprang ins Wasser.

Graz. Am Dienstagnachmittag gegen 15:45 Uhr stürzte ein 3-jähriges Mädchen beim Spielen mit ihrer Mutter im Bezirk Puntigam in die Mur. Das Kind hatte an einem Betonsteg das Gleichgewicht verloren. Die 32-jährige Mutter sprang dem Mädchen nach, konnte aber anschließend nicht mehr ans Ufer gelangen, wie die Polizei in einer Aussendung berichtet.

Ein 37-jähriger Jogger aus Graz bemerkte die Notsituation der beiden und sprang ins Wasser. Der 37-Jährige zog die beiden unter Hilfe eines 40-jährigen Passanten aus dem Fluss. Der 37-jährige Grazer und der 40-Jährige aus Graz-Umgebung verständigten die Einsatzkräfte und leisteten den beiden Erste Hilfe.

Das Mädchen wurde nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Graz gebracht.