Pkw-Fahrer nach Verkehrsunfall im Spital verstorben

Laut Polizei war der Mann mit seinem Pkw in der Dunkelheit von der Leobener Straße (B116) abgekommen und prallte auf einem Firmengelände offenbar ungebremst gegen einen Container.

Niklasdorf. Ein 53-jähriger Steirer ist nach einem Verkehrsunfall am Allerheiligen-Tag bei Niklasdorf schwer verletzt worden und noch am selben Tag im LKH Hochsteiermark in Bruck/Mur verstorben. Laut Polizei war der Mann mit seinem Pkw in der Dunkelheit von der Leobener Straße (B116) abgekommen und prallte auf einem Firmengelände offenbar ungebremst gegen einen Container. Er erlag noch in der Nacht seinen schweren Verletzungen. Eine Obduktion soll nun die genaue Todesursache klären.