Pkw-Lenkerin (19) übersieht Fußgängerin - tot

Am Montagabend ist im steirischen Bezirk Liezen ein Fußgänger nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw ums Leben gekommen.

Laut Polizei überquerte der 65-Jährige aus dem Bezirk Liezen gegen 18.30 Uhr bei Straßenkilometer 67,9 die Ennstal-Bundesstraße B 320 und wurde dabei vom Pkw erfasst. Die 19-jährige Pkw-Lenkerin aus dem Bezirk Liezen hatte den dunkel gekleideten Mann übersehen. An der Unfallstelle befand sich kein Schutzweg.

Das Unfallopfer wurde von den Besatzungen des Österreichischen Roten Kreuz und eines Notarzteinsatzfahrzeuges an der Unfallstelle erstversorgt. Zunächst wurde der 65-Jährige mit lebensgefährlichen Verletzungen in das Unfallkrankenhaus Kalwang eingeliefert. Anschließend wurde der 65-Jährige mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 17 in das Landeskrankenhaus Graz geflogen. Dort erlag der 65-Jährige erlag seinen schweren Verletzungen.

Ein bei der 19-jährigen Lenkerin durchgeführter Alkomat-Test verlief negativ. Der tödlich verletzte 65-Jährige wies ebenfalls keine Alkoholisierung auf. Die B 320 war zwischen Straßenkilometer 67 und 68 von 18.40 Uhr bis 20.10 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet