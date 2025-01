Pkw rammte Buben (8) auf Zebrastreifen - Fahrerflucht!

Der Unfall ereignete sich, als das Achtjährige zusammen mit seiner Mutter den Schutzweg überquerte.

Ein Unfall am Sonntagabend endete für einen Buben (8) im Spital. Gegen 18.30 Uhr wollte der Achtjährige mit seiner Mutter gemeinsam den Schutzweg im Bereich Hackhergasse/Bienengasse in Graz überqueren.

Da kam plötzlich ein Auto und erfasste das Kind. Der Junge wurde unbestimmten Grades verletzt und musst vom Österreichischen Roten Kreuz in die Kinderchirurgie in das Landeskrankenhaus in Graz gebracht werden. Der bislang unbekannte Lenker des Unfallfahrzeuges fuhr einfach weiter, ohne sich um das Kind, welches er angefahren hatte, zu kümmern. Seither fehlt von dem Fahrer jede Spur.

Zeugen des Unfalls gesucht

Die Verkehrsinspektion Graz 1, Unfallkommando, sucht nun nach Zeugen des Verkehrsunfalles. Hinweise werden unter der Nummer 059133/65-4110 erbeten.