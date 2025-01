Polizei sucht dieses dreiste Diebes-Duo

Die beiden Tatverdächtigen sollen einem 83-Jährigen die Bankomatkarte geklaut haben.

Mit der Veröffentlichung von Lichtbildern erhofft die Wiener Polizei, ein dreistes Diebes-Duo zu fassen. Die beiden Tatverdächtigen sollen Anfang Dezember die Bankomatkarte eines 83-Jährigen geklaut haben. Der Pensionist hatte zuvor Probleme mit der Karte gehabt. Als er gerade eine Mitarbeiterin holte, schlug das Duo zu und klaute die Bankomatkarte, nachdem sie wieder ausgeworfen wurde, aus dem Automaten.

© LPD Wien ×

© LPD Wien ×

Vierstelliger Betrag abgehoben

An zwei aufeinanderfolgenden Tagen sollen die beiden Tatverdächtigen einmal in Favoriten und dann in Liesing Geld von dem Konto des Pensionisten abgehoben haben. Insgesamt fehlt ein vierstelliger Eurobetrag.

Zeugen, denen die Tatverdächtigen vor, während oder nach ihrer Flucht aufgefallen sind, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise, auch anonym, werden an das Kriminalreferat Wien Leasing, unter der Telefonnummer 01-31310-49800 erbeten.