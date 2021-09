76-Jähriger wollte Landesstraße an Stelle mit eingeschränkter Sicht überqueren.

Spielberg. Ein 76-jähriger Radfahrer ist Donnerstagvormittag in Spielberg im obersteirischen Bezirk Murtal von einem Pkw-Lenker erfasst und getötet worden. Weder der Radfahrer, der eine Landesstraße überqueren wollte, noch der 57-jährige Autofahrer hatten eine gute Sicht, denn diese war an der Stelle durch einen parkenden Lkw eingeschränkt. Laut Polizei starb der Radfahrer noch an der Unfallstelle.