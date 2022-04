Raubüberfall auf Tankstelle: Angestellte verletzt

Es kam zu einer Rangelei, bei der der Mann ihr mit einem spitzen Gegenstand - es könnte ein Messer gewesen sein - in den Oberschenkel stach.

Graz. Eine 50-jährige Angestellte einer Tankstelle am Eggenberger Gürtel in Graz ist Freitagfrüh von einem Mann überfallen und verletzt worden. Der Täter wollte Bargeld, doch die Frau versuchte den Räuber mit einem Pfefferspray abzuwehren. Es kam zu einer Rangelei, bei der der Mann ihr mit einem spitzen Gegenstand - es könnte ein Messer gewesen sein - in den Oberschenkel stach. Dann nötigte er sie, die Kassenlade zu öffnen, und flüchtete mit Bargeld.

Wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte, war der maskierte Täter gegen 3.30 Uhr in die Tankstelle gekommen. Er wollte von der Angestellten Geld, und als sie ihm nicht Folge leistete, kam er hinter das Verkaufspult. Dort wollte sie ihn abwehren, aber bei der Rangelei verletzte er sie. Letzten Endes musste sie ihm Geld übergeben. Dann flüchtete er in Richtung Norden. Die 50-Jährige wurde im UKH Graz ambulant behandelt.

Polizei sucht nach diesem Mann

Der Räuber ist etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, vermutlich dunkelhäutig und hat eine kräftige, muskulöse Statur. Er sprach deutsch, aber mit Akzent und trug eine weiße FFP2-Maske und einen dunklen Kapuzensweater mit weißer Aufschrift: "BLK.SQD N.Y.C / MCMXCII CO". Zusätzlich trug er eine schwarze Baseballkappe und eine schwarze Jogginghose mit einem weißen Streifen vom Bund bis zum Knie. Weiters hatte er weiße Turnschuhe tun. Die Polizei bittet um Hinweise an den Journaldienst des Landeskriminalamtes Steiermark unter der Telefonnummer 059133/60 3333.