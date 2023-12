Bei einer Schwerpunktaktion haben in der Südsteiermark Beamte mehrere Schüsse auf ein flüchtendes Fahrzeug abgegeben.

Am Grenzübergang Sulztal in der Südsteiermark spielten sich am Dienstagnachmittag dramatische Szenen ab. Rund 40 Beamte waren aufgrund einer Schwerpunktaktion vor Ort. Damit hatte ein Autolenker wohl nicht gerechnet. Er verweigerte eine Kontrolle und raste davon.

Es dürfte sich bei diesem Pkw um ein Begleitfahrzeug eines Schleppers gehandelt haben. Wenig später entdeckte nämlich eine Streife auf der Grenzland-Weinstraße einen Wagen mit hohem Tempo.

Schlepper durchbrach Straßensperre

Aufgrund der viel zu hohen Geschwindigkeit und riskanten Manövers, errichtete die Polizei eine Straßensperre, um ihn zu stoppen. Der Schlepper allerdings durchbrach diese, woraufhin Polizisten Schüsse in die Richtung seines Fahrzeuges abgaben. Aber auch diese stoppten den Lenker nicht. Erst die glatte Fahrbahn führte dazu, dass der Wagen von der Straße abkam. Von dem Lenker fehlt bisher jede Spur.

Zurück blieben acht Syrer, die unverletzt blieben und einen Asylantrag stellten.