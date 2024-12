Silvester in Graz wird 90er-Zeitreise

Statt eines Feuerwerks gibt es eine Lasershow.

Bis zu 42 Meter hohen Wasserfontänen und strahlende Laserlichter tanzen in Harmonie zu mitreißender Musik und entführen am Silvestertag das Publikum vor dem Grazer Rathaus in eine Welt der Farben und Emotionen. Es gibt fünf Showblöcke zu 20 Minuten mit Start um 17.30 Uhr, 19.30 Uhr, 21 Uhr, 22.30 Uhr und zum Finale wird um Mitternacht eine Silvestershow mit Walzerklängen kreiert. Ein besonderes Highlight sind die beiden Shows „90s Reloaded“ mit Videoprojektionen und kultigen Beats.

Es wird erstmals auch einen E-Gitarren-Auftritt vom Rathausbalkon aus geben.

Auch am Grazer Mariahilferplatz wird von 20 Uhr abends bis zwei Uhr früh gefeiert. Für Einlagen sorgen dabei unter anderen Austropop-Hits und DJ Markus Zechner von „Radio Flamingo2.Silvesterlauf. Die Silvesterparty ist zugleich auch eine Belohnung für die Sportlichen, die zuvor beim traditionellen Silvesterlauf mitgelaufen sind. Gestartet wird die 5-Kilometer-Runde um 13 Uhr am Mariahilferplatz. Kinder düsen um 12.30 Uhr los.