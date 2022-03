Skifahrer in der Steiermark tödlich verunglückt

Auf der Teichalm in der Oststeiermark ist am Sonntag ein Skifahrer tödlich verunglückt.

Der 81-Jährige kam am Vormittag laut Zeugen aus unbekannter Ursache in schnellem Tempo von der Piste ab und kollidierte mit zwei kleinen Bäumen, wie die Polizei am Abend vermeldete. Dabei zog sich der Skifahrer aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag tödliche Verletzungen zu.

Der sofort alarmierte Pistendienst führte die Erstversorgung an der Unfallstelle durch. Die notärztliche Behandlung durch die Besatzung des Rettungshubschraubers Christophorus 16 blieb erfolglos.