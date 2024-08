Stromausfall in Graz: Tausende Haushalte betroffen

Am Freitagnachmittag ist es in Teilen des Grazer Bezirks Geidorf zu einem Stromausfall gekommen.

Graz. Seit 15.45 Uhr gibt es in Teilen des Grazer Bezirks Geidorf keinen Strom mehr: Wegen eines technischen Gebrechens kam es im Bereich der Hilmteichstraße zu einem Stromausfall. Zweieinhalbtausend Haushalte waren betroffen, wie "ORF Steiermark" berichtet.

Demnach sei auch in den Abendstunden noch an der Behebung des technischen Gebrechens gearbeitet worden. Insgesamt seien Störungen an 22 Trafostationen gemeldet worden.