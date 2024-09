Traktor-Lenker stürzt über Böschung – tot

Der 60-Jährige geriet bei dem Unfall unter sein Fahrzeug und erlitt dadurch schwerste Verletzungen.

Steiermark. Am Mittwochabend gegen 21 Uhr ereignete sich in Leutschach (Bezirk Leibnitz) ein tödlicher Verkehrsunfall mit einem Traktor.



Aus noch unbekannter Ursache kam ein Traktor-Lenker aus dem Bezirk Leibnitz auf einer Gemeindestraße links von der Fahrbahn ab und stürzte über die dortige Böschung. Der 60-Jährige geriet unter sein Fahrzeug und erlitt dadurch schwerste Verletzungen. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

Rettungskräfte und Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr waren im Einsatz.