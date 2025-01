Unfall mit Schneemobil: 7 Kindern teils schwer verletzt

Bei einem Unfall mit einem Schneemobil im Skigebiet Präbichl in der Steiermark sind am Freitag insgesamt acht Personen verletzt worden. Bei den Verletzten handelt es sich um den 31-jährigen Lenker des Skidoos sowie sieben Kindergarten-Kinder eines Skikurses im Alter von vier bis sechs Jahren.

Kurz vor 10.00 Uhr wollte der 31-Jährige aus dem Bezirk Leoben insgesamt 14 Skischul-Kinder vom Busparkplatz zum sogenannten "Kinderland" bringen. Dabei transportierte er die Kinder aus dem Raum Graz mit einem Schneemobil samt zwei mitgeführten Anhängern. Auf dem Weg zur Piste verlor der 31-Jährige aus vorerst ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Schneemobil und prallte in der Folge gegen ein Stiegengeländer, wobei einer der beiden Anhänger umstürzte und mehrere Kinder vom Fahrzeug fielen.

Fünfjähriger schwer verletzt

Bei dem Unfall wurde ein Fünfjähriger schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Landeskrankenhaus Graz geflogen. Sechs weitere Kinder erlitten ersten Erkenntnissen zufolge lediglich leichte Verletzungen. Sie wurden vom Roten Kreuz ins LKH Hochsteiermark nach Leoben gebracht. Der 31-Jährige wurde ins Unfallkrankenhaus Steiermark nach Kalwang eingeliefert. Ein Alkotest bei ihm verlief negativ.

Alle Kinder trugen zum Zeitpunkt des Unfalls einen Sturzhelm, hieß es von der Polizei. Weil viele Erziehungsberechtigte beim Abschlusstag selbst an Ort und Stelle waren, konnten sie sich rasch persönlich um ihre Kinder kümmern. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zum Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung werden von der Alpinpolizei Hochsteiermark geführt.

Krankenhäuser alarmiert

Im Einsatz waren ein Rettungshubschrauber, ein Notarzteinsatzfahrzeug, ein Kommandofahrzeug und vier Rettungswagen, hieß es vom Roten Kreuz. Insgesamt waren 16 Rettungskräfte an der Unfallstelle, teilte die Rettungsorganisation in einer Aussendung mit. Weil bei dem Unfall acht Personen verletzt wurden, wurde von der Rettungsleitstelle Steiermark umgehend eine sogenannte "MANV-Alarmierung" ausgelöst. "MANV" ist die Abkürzung für "Massenanfall an Verletzten". Bei der Alarmierung werden Krankenhäuser verständigt, damit auch eine große Anzahl an Verletzten auf die Spitäler verteilt werden kann - je nachdem, wo es freie Ressourcen gibt. Noch während die Verletzten vor Ort versorgt werden, können sich in so einem Fall die Krankenhäuser schon auf die Patientinnen und Patienten vorbereiten.