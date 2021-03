. Laut Feuerwehr Judenburg soll es zwei tote Personen geben. Das Landeskriminalamt Steiermark hat die Ermittlungen übernommen

Am Freitagmorgen geriet eine Wohnung nach noch unbekannten Gründen in einem Mehrparteienhaus in Brand. Der Großeinsatz mit Feuerwehr und Polizei ist noch im vollem Gange.

#Aktuell steht in #Judenburg (Bez. MT) eine Wohnung in Brand. Dzt. werden 2 Personen vermisst. Einsatzkräfte sind vor Ort. #BrandJudenburg — Polizei Steiermark (@PolizeiStmk) March 5, 2021

Zwei Personen tot

Bei den zwei Personen könnte es sich laut ersten Informationen der Polizei um die Bewohner der betroffenen Wohnung handeln. Das Landeskriminalamt Steiermark habe die Ermittlungen übernommen, hieß es in einer Aussendung der Landespolizeidirektion Steiermark am Freitag