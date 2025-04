Zwischen Wald & Wasser: Urlaub im Takt der Natur

Schladming. Die exklusiven Naturchalets am Gradenbach bei Schladming sind eine Oase der Ruhe inmitten alpiner Landschaft. Abseits von Alltagshektik bieten die zehn Chalets Raum für Erholung – ganz nach dem Prinzip des "Slow Living Concept". Große Glasfronten holen die Natur ins Haus, während hochwertige Materialien, traditionelle Holzbauweise und modernes Design für behagliche Atmosphäre sorgen.

Im Sommer laden der private Naturbadeteich, der Naturspielplatz, Wanderwege und Radstrecken direkt bei den Chalets zum Aktivsein oder Verweilen ein. Im Winter liegt das Skigebiet Schladming-Dachstein in unmittelbarer Nähe. Die Chalets setzen auf Nachhaltigkeit: Gebaut mit regionalen Materialien, betrieben mit Rücksicht auf Umwelt und Region.

Gäste genießen Privatsphäre mit Frühstücksservice, Bonuskarte und All Inclusive Sommercard mit Zugang zu über 100 Inklusivleistungen wie einer täglichen Gondelfahrt, Öffis. Buchbar sind die Chalets über Schladming Appartements – ein Anbieter mit über 250 exklusiven Unterkünften in der Region. Ein Rückzugsort für alle, die Stille, Natur und echte Erholung suchen. Und das Beste? OE24 verlost einen Kurzurlaub. Zu Gewinnen gibt es eine Auszeit für 2 Nächte und 4 Personen in den Naturchalets am Gradenbach.

