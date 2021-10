Steirereck unter den Top 20 Restaurants der Welt

Das Wiener Restaurant belegt Platz 12 im internationalen ''World's 50 Best Restaurants''-Ranking.

Wien. Das Steirereck hat es wieder geschafft! Bereits zum 12. Mal in Folge (2020 fand die Auszeichnung nicht statt) schaffte das Wiener Restaurant von Birgit und Heinz Reitbauer den Sprung in die Liste der "Top 50" Restaurants weltweit und beleget dieses Jahr auf Platz 12.

Platz eins, des am Dienstag in Antwerpen veröffentlichten Rankings, geht 2021 an das dänische Restaurant "Noma". Dahinter landet mit dem "Geranium" ebenfalls ein Restaurant aus Kopenhagen.

Das sind die 50 besten Restaurants weltweit