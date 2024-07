Steirischer Bub (12) bei Unfall mit E-Scooter schwer verletzt

Nachdem ein Zwölfjähriger mit seinem E-Scooter verunglückte, musst er schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Stmk. Am Montagabend ereignete sich im Bezirk Bezirk Hartberg-Fürstenfeld ein Unfall auf der Gemeindestraße. Gegen 20:15 Uhr fuhr ein Bub (12) mit seinem E-Scooter, als er aus unbekannter Ursache zu Sturz kam und mit dem Kopf auf der Fahrbahn aufschlug. Entgegen der Verkehrsbestimmungen trug der Bub keinen Helm, was im schwere Verletzungen einbrachte.

Einsatz per Hubschrauber

Regungslos blieb das Unfallopfer auf der Straße liegen, ehe Anrainer den schwerverletzten auflasen und den Notruf verständigten. Kurz darauf wurde der Bub durch den Rettungsdienst erstversorgt und in mit dem Rettungshubschrauber C16 in das Landeskrankenhaus Graz geflogen. Dort wurde er in die Kinderchirurgie zur weiteren Behandlung gebracht. Derzeit werden weitere Erhebungen zur Unfallursache geführt.