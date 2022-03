Steuerbetrug: Razzia bei Skischulen

30 Firmen wurden kontrolliert – bei 13 Betrieben wurden insgesamt 38 Übertretungen festgestellt

Die Finanzpolizei hat bei einer "Aktion scharf" in Tirol und Vorarlberg Skischulen und Skihütten kontrolliert. Bei 13 von 30 Betrieben wurden dabei Übertretungen hinsichtlich Steuern und Abgaben entdeckt, teilte das Finanzministerium am Samstag mit. Neben den Beschäftigungsverhältnissen wurden auch die Registrierkassen kontrolliert, wobei in vier Skischulen und neun Skihütten Verstöße entdeckt wurden.

Die betroffenen Unternehmen müssen nun mit Anzeigen, Nachzahlungen und hohen Geldstrafen rechnen. In einer Skischule wurden etwa zur Deckung der Steuerrückstände rund 23.000 Euro gepfändet, bei einer Skihütte stellte der Betreiber für 20.000 Euro ein Ratenansuchen, hieß es vom Ministerium.

"Lohn- und Sozialdumping schädigt den Wirtschaftsstandort und ist unfair gegenüber jenen Unternehmen, die sich an die Regeln halten und Steuern zahlen", sagte Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP). "Klar ist auch: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gehören fair entlohnt, dazu zählt auch die korrekte Anmeldung bei der Sozialversicherung", hielt er fest.