Streit eskalierte in Wiener Innenstadt: Mann mit Messer verletzt

Die zwei Täter flüchteten, nach ihnen wird derzeit gefahndet.

Ein 26-jähriger Mann ist in der Nacht auf den Nationalfeiertag bei einer Tankstelle nahe dem Morzinplatz in der Wiener City mit einem Messer verletzt worden. Der junge Wiener dürfte mit zwei Männern in Streit geraten sein. Zumindest berichtete das sein 27-jähriger Freund der Polizei. Der 26-Jährige ging von ihm weg. Von weitem bekam er dann den Streit mit, danach kam der Mann mit einem Schnitt im Bereich des Ohres wieder zurück. Jetzt wird nach den zwei Tätern gefahndet.

Worum es bei dem Streit um 0.40 Uhr ging, ist unklar. Der Rettungsdienst versorgte das verletzte Opfer und brachte es in ein Krankenhaus. Die Suche nach den beiden Angreifern blieb bisher erfolglos.