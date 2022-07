Studie: So liebt Österreich

Jahrelange Treue mit genug Sex – das steht im ''Sommer Love Report 2022''.

Liebe. Urlaub und Sonnenschein kurbelt auch die Gefühle in heimischen Partnerschaften gehörig an – das ergibt die traditionelle Sommer-Studie von Parship. 700 in Partnerschaft lebende ÖsterreicherInnen zwischen 18 und 75 Jahren wurden (von 9. bis 14. Juni) befragt – Fazit: Sieben von zehn ÖsterreicherInnen sind liiert. Die Mehrheit davon lebt mit dem bzw. der Liebsten im selben Haushalt (89 %), ist verheiratet (61 %), hat gemeinsame Kinder (63 %) und ist seit über 10 Jahren zusammen (62 %).

Online lernen sich immer mehr kennen und lieben

Dating. Das Internet wird immer mehr zur Partnerbörse – in den letzten zwei Jahren lernten sich 57 % online kennen und verliebten sich ineinander. Arbeitsplatz, Freunde oder die klassische Diskothek – diese Kennenlern-Orte gehören der Vergangenheit an. Vor 2001 – also vor dem Aufkommen der Online-Partnersuche – verliebten sich die meisten beim Ausgehen (29 %), über Freunde (24 %) oder berufliche Kontakte (14 %).

ÖsterreicherInnen suchen Partner "für ewig"

Treu. Als sprunghaft in der Liebe können ÖsterreicherInnen auch nicht bezeichnet werden. Zwei Drittel haben die Absicht, mit ihrem Partner „für immer und ewig“ zusammen zu bleiben. Selbst bei den unter 30-Jährigen sagt das schon mehr als die Hälfte.

67 Prozent fühlen sich beim Partner „zu Hause“. Rundum glücklich sind immerhin 47 Prozent.

Frauen stehen auf Humor, Männer aufs Aussehen

Sex. Frauen schätzen es besonders, dass sie der Partner zum Lachen bringt (53 %). Männer hingegen finden ihre Liebste attraktiv und sexy (52 %).

Und Sex? Er ist für drei Viertel der Paare in der aktuellen Partnerschaft wichtig, 32 % sogar sehr wichtig. Bei Männern (83 %) spielt er eine größere Rolle als bei Frauen (69 %) und ist für Jüngere (82 % der unter 30-Jährigen) wichtiger als für Ältere (64 % der über 60-Jährigen).

Und: Wenn die Kinder aus dem Haus sind oder man im Urlaub entspannter ist – läuft definitiv mehr im Bett.