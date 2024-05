Zwei junge Burschen, die wie aus einem Katalog für Styler und Poser entstiegen scheinen, sind offenbar gar nicht fashionable plumpe Straßenräuber, die jetzt von der Polizei gesucht werden.

Wien. Die jungen Männer - beide von ähnlich dünner Statur mit eher einfältigem Blick und Gehabe unterm Armani-, Ralph-Lauren- und New Era-Style - sollen am 18. April um 18.45 Uhr in der Doningasse nahe der U-Bahn-Station Kagraner Platz in Floridsdorf einer 83-Jährigen Frau die Handtasche entrissen haben. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Leider dürfte die Seniorin im Raubgut auch den PIN für ihre Bankomatkarte vermerkt gehabt haben, sodass die Bling-Bling-Burschen (die trotz Sofortfahndungsmaßnahmen durch die Polizei entkamen) damit Bargeldbehebungen vornehmen konnten.

Nun geht die Exekutive über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien mit einem Bild der Verdächtigen - die offenbar beim Abheben an einem SB-Gerät in einem Bank-Foyer geknipst wurden - an die Öffentlichkeit. Zeugen, denen die Tatverdächtigen vor, während oder nach deren Flucht aufgefallen sind, oder sie (er)kennen, werde gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, unter der Telefonnummer 01-31310-67800.