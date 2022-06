Tausende Flüge fallen im Sommer aus

Wegen Personalmangel bei Airlines und Flughäfen werden tausende Flüge gecancelt.

Wien. Es ist der Urlaubsaufreger des heurigen Sommers: Weil Flughäfen und Airlines nicht genug Personal haben, fallen derzeit etliche Flüge einfach aus. Die AUA musste auch am Donnerstag wieder Verbindungen streichen. Grund ist hier, dass zahlreiche Bordmitarbeiter an Corona erkrankt sind und es keinen Ersatz gibt. Betroffen sind von den Streichungen vor allem Business-Destinationen – man bemühe sich, die klassischen Ferienziele planmäßig zu bedienen, heißt es.

In jedem Fall empfiehlt es sich, vorab online zu überprüfen, ob der Flug stattfindet. Und auf jeden Fall genug Zeit am Airport einzukalkulieren. Denn das verstärkte Passagieraufkommen führt zu langen Wartezeiten bei Check-in und Sicherheitskontrolle. In Deutschland gab es zuletzt Schlangen von bis zu einem Kilometer! Viele Urlaubshungrige verpassten ihren Flug, weil sie nicht rechtzeitig durch die Kontrollen kamen.

Streiks. Besser wird die Flugsituation diesen Sommer nicht mehr, gesteht die AUA-Mutter Lufthansa ein. Sie streicht im Juli und August vorsorglich rund 3.100 Flüge ab Frankfurt und München. Auch Easyjet cancelt tausende Ver­bindungen. Zu allem Überfluss haben einige Airlines etliche Streiktage für den Sommer angekündigt.