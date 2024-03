× Teenie-Bande sprengte Zigarettenautomat

Bild der Zerstörung in Wien-Liesing: Wie geschockte Zeugen beobachten mussten, sprengten drei Jugendliche in der Nacht auf Sonntag einen Automaten, um sich mit Zigaretten einzudecken.

Wien. Ein ohrenbetäubender Knall erschütterte um 2 Uhr in der Früh das Wohn- und Shoppinggrätzel in der Anton-Baumgartner-Straße bei den Wohntürmen Alterlaa - in denen, nur so zu Erinnerung, mehr Menschen als in Eisenstadt wohnen. Wie viele von ihnen die Explosion hörten, mit der der Zigarettenautomat vor einer Trafik neben einem türkischen Supermarkt in die Luft flog, ist unklar. Beim Notruf meldeten sich jedenfalls mehrere Anrufer, die teils aus dem Schlaf gerissen worden waren. Die anderen sahen dann in der Früh das Ausmaß der Zerstörung, bevor die Geschädigten die unzähligen Trümmer wegräumen konnte bzw. mussten.

Über die Täter ist laut Beobachtungen derzeit nur bekannt, dass es drei Jugendliche waren (die kein Kleingeld oder eine Bankomatkarte ohne Altersbegrenzung hatten) und die wohl mit Restbeständen von Silvester, sprich: einem oder mehrere Böller, den Tschickautomaten knackten. Nach der Detonation rafften sie jene Zigarettenpackungen zusammen, die Sprengung heil überstanden hatten. Die Bande ist flüchtig, Polizeiermittlungen sind am Laufen.