Terror-Drohung gegen Wiener Ballsaison

IS-Ableger drohen mit neuen Anschlägen in Wien.

Großer Schock zu Ballsaison-Beginn in Wien. Ein Ableger der Terrororganisation IS veröffentliche im Internet Postings mit Aufrufen zu weltweiten Anschlägen, auch in Europa. Wie die Wiener Polizei in einer aktuellen Pressemitteilung bekanntgibt, soll in solchen Postings nun auch die "Vienna Ball Season" genannt worden sein. Schon morgen, Donnerstag, findet ein Highlight, der beliebte Zuckerbäckerball, statt.

Aufgrund der seit längerem bestehenden abstrakten Terrorgefahr, die sich in Österreich in der zweithöchsten Terrorwarnstufe widerspiegelt, wird laut Aussendung polizeilich bereits auf alle großen und bedeutenden Veranstaltungen besonderes Augenmerk gelegt.

Die Abwicklung der Wiener Ballveranstaltungen wird, auch vor dem Hintergrund des aufgefundenen Postings, von zahlreichen polizeilichen Maßnahmen begleitet. Diese sollen laut Polizei dazu beitragen, das Risiko konkreter Bedrohungen zu minimieren, wenngleich nicht von einer konkreten Gefährdung auszugehen ist.

Das LSE (Landesamt Staatschutz und Extremismusbekämpfung) habe für alle Großveranstaltungen in der Bundeshauptstadt standardisierte Vorgehensweisen und Prozesse erarbeitet, die bereits angewendet werden und auch bei großen Ballveranstaltungen zur Anwendung kommen.

Konkrete polizeiliche Maßnahmen könnten aufgrund sicherheitspolizeilicher Geheimhaltungsinteressen allerdings nicht genannt werden.Die Wiener Polizei ginge davon aus, dass sich auch im Jahr 2025 zigtausende Gäste an einer gelungenen und sicheren Wiener Ballsaison erfreuen werden.