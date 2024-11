19-Jähriger kracht in Polizeiauto: Drei Verletzte

Ein 19-jähriger Österreicher ist am Freitag mit seinem Pkw im Tiroler Steinach am Brenner (Bezirk Innsbruck-Land) mit einem Polizeiauto kollidiert und hat so einen Unfall mit drei Verletzten ausgelöst

Der Mann hatte das Einsatzfahrzeug bei der Ausfahrt von einem Firmenparkplatz übersehen. Das Polizeiauto geriet in den Gegenverkehr, wo es frontal mit dem Pkw eines 67-jährigen Österreichers kollidierte. Zwei Polizeibeamte sowie eine Beifahrerin im dritten Pkw wurden verletzt. Die Polizistin, die das Polizeiauto gelenkt hatte, hatte trotz Ausweichmanövers eine Kollision mit dem Pkw des 19-Jährigen nicht vermeiden können. Sie wurde ebenso verletzt wie ihr Kollege auf dem Beifahrersitz. Die drei Verletzten wurden ins Krankenhaus Hall gebracht. Auf der betroffenen Brennerbundesstraße (B182) kam es wegen der Unfallendlage der beteiligten Fahrzeuge zu einer massiven Verkehrsbehinderung, teilte die Polizei mit.