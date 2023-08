29-Jährige stürzt mit Auto 150 Meter über Hang ab

Fahrzeug fuhr aus unbekannten Gründen vorwärts statt rückwärts - Auto durchbrach Baumgruppe - Frau schwer verletzt

Eine 29-Jährige ist am Mittwoch in Kitzbühel mit ihrem Auto einen Abhang hinabgestürzt und dabei schwer verletzt worden. Die Deutsche war dabei gewesen, mit ihrem vor einem Haus geparkten Auto rückwärts zu fahren. Der Pkw bewegte sich jedoch aus unbekannten Gründen vorwärts. Der Wagen stürzte den Abhang hinunter, durchbrach eine Baumgruppe und blieb nach 150 Metern in einem Feld stehen, berichtete die Polizei.

Die Schwerverletzte wurde mit der Rettung ins Krankenhaus St. Johann in Tirol gebracht. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.