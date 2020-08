33-Jähriger attackiert Vermieter mit Golfschläger

Brutale Attacke in Innsbruck: Der 57-Jährige erlitt einen offenen Unterarmbruch und musste operiert werden.

Ein 33-jähriger Mann hat Samstagabend in seiner Mietwohnung in Innsbruck seinen 57-jährigen Vermieter mit einem Golfschläger attackiert. Er holte zu einem Schlag gezielt gegen den Kopf aus - der 57-Jährige konnte den Angriff aber noch mit dem Arm abwehren. Er erlitt einen offenen Unterarmbruch, der in der Klinik Innsbruck operiert werden musste.

Als die Polizei zur Wohnung kam, öffnete der Verdächtige die Wohnungstür nicht, hieß es seitens der Exekutive. Deswegen wurde die Tür gewaltsam geöffnet. Der 33-Jährige ließ sich dann festnehmen, ohne Widerstand zu leisten. Ob über den Mann Untersuchungshaft verhängt wird, war noch unklar. Es wird nach Abschluss der Erhebungen Anzeige an die Staatsanwaltschaft erstattet.