In Klinik eingeliefert

Eine 51-jährige Österreicherin ist am späten Montagnachmittag auf einem Weg in Umhausen im Tiroler Ötztal (Bezirk Imst) mit ihrem E-Bike zu Sturz gekommen und schwer verletzt worden. Die Frau wurde darüber hinaus bewusstlos. Unbeteiligte Zeugen fanden sie vor und setzten einen Notruf ab. Die 51-Jährige wurde mit der Rettung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert, teilte die Polizei mit.