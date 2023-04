61-Jähriger in Tirol nach Bergtour vermisst

Ein 61-jähriger Einheimischer wird seit Samstag im Zillertal vermisst, nachdem er in der Früh zu einer Bike and Hike Tour mit den Tourenskiern in Ginzling aufgebrochen war. Die Suchaktion musste abgebrochen werden, wird aber am morgigen Montag fortgesetzt.

Seine Familie verständigte am Abend die Polizei, weil er nicht heim gekommen war. Anschließend wurde eine Suchaktion gestartet, die aber in der Nacht abgebrochen und am Sonntag im Bereich Zillergrund fortgesetzt wurde, nachdem sein Auto dort entdeckt worden war. Die Suche wurde aber erneut unterbrochen. Grund dafür war Nebel sowie eine hohe Lawinengefahr ab der Mittagszeit. Das Fahrrad des Mannes wurde am Sonntag gefunden, Suchflüge verliefen aber negativ. Am Montag soll die Suche wieder aufgenommen werden.