Abenteuerlicher Familienurlaub im Maria Adventure Family Hotel & Lodge

Die Frage, die sich Familien oft stellt: Hotelzimmer oder Ferienapartment? Das Maria Adventure Family Hotel & Lodge hat darauf eine klare Antwort: Auf jeden Fall Erholung!Neben 23 Zimmern im Haupthaus des Hotels gehören zum Maria Adventure Family Hotel & Lodge im Südtiroler Obereggen zehn Eco Lodges. Ende 2024 neu eröffnet bieten sie Gästen den Freiraum einer Ferienwohnung in Kombination mit dem Service eines Vier-Sterne-Hauses. Auf 45 bis 70 Quadratmetern erstrecken sich zwei Schlafzimmer, Küche, Wohnzimmer und Bad. Hinzu kommt ein 20 Quadratmeter großer Balkon. Dank bodentiefer Fenster haben Urlauber freien Blick aufs Dolomiten-Panorama. Wer nicht auf Annehmlichkeiten wie Mittag- und Abendessen, die Nutzung des Maria-Wellnessbereichs oder Kinderbetreuung verzichten möchte, bucht diese einfach individuell dazu.

Abenteuerspielplatz Natur

Raus aus dem Hotel Maria und rein ins Outdoor-Abenteuer: Inhaber Christoph Kofler kennt sich als zertifizierter Bike- und Kletterguide in der Bergwelt der Dolomiten bestens aus. Gern gibt er Tipps zu den schönsten Routen durch die Umgebung. Zudem begleitet er seine Gäste mehrmals wöchentlich selbst auf abwechslungsreichen Wander-, Bike- und Klettertouren. Speziell an Kinder ab sechs Jahren richten sich die eigens konzipierten „Adventure Camps“, bei denen kleine Forscher gemeinsam mit professionellen Naturpädagogen auf Entdeckungsreise gehen (für Hotelgäste kostenfrei, wechselndes Wochenprogramm im Sommer in den Ferienzeiten). In den hauseigenen Kids Bike Camps lernen Kinder, worauf es beim Mountainbiken durchs Gelände ankommt, von den Technik-Basics bis zur gemeinsamen Dolomiten-Tour. Mutige Teenager sammeln in den Klettercamps erste Erfahrung am Felsen und üben, sich abzuseilen, effektive Griff- und Tritttechniken sowie richtige Knoten. Im Winter geht es dann zum Skifahren: Das Hotel Maria befindet sich direkt an der Piste. Nur zwei Minuten trennen den Frühstückstisch von den nächstgelegenen Abfahrten.

 

Und das Beste? oe24 verlost einen Aufenthalt für eine Familie in Südtirol. Zum Gewinnen das Gewinnspielformular ausfüllen und schon bald eine herbstliche Auszeit genießen. 

    

oe24 verlost einen Kurzurlaub für eine Familie in den Bergen.
