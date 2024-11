Alarm um brennenden Wohnwagen auf Tankstelle

Auf der Tankstelle übergoss der Deutsche unabsichtlich sich und den Wohnwagen mit Benzin, das sich entzündete.

Alarm am Dienstagnachmittag kurz nach 17 Uhr auf der Tankstelle in Strass im Zillertal: Dort versuchte ein Deutscher, der gerade Richtung Norden unterwegs war, eine defekte Benzinpumpe an seinem Wohnwagen, die er zuvor provisorisch gerichtet hatte, zu reparieren. Dabei übergoss der 57-Jährige sich und das Wohnmobil unabsichtlich mit Benzin. Durch das Hantieren an der Vorrichtung fingen plötzlich der Lenker und der Laderaum des Wagens zu brennen an.

Ein Österreicher (42), der gerade vor Ort war, reagierte rasch und löschte zuerst den brennenden Deutschen mit einem Tankstellenfeuerlöscher und schließlich auch das Feuer im Laderaum. Durch sein heldenhaftes Handeln konnte ein Entzünden der übrigen Benzinkanister in Zapfsäulennähe verhindern.

© ZOOM.TIROL ×

© ZOOM.TIROL ×

© ZOOM.TIROL ×

Schwere Brandverletzungen

Der Deutsche erlitt schwere Verbrennungen auf den Beinen und im Hüftbereich. Er musste mit der Rettung in die Universitätsklinik Innsbruck eingeliefert werden.

Im Einsatz auf der Tankstelle standen drei Polizeistreifen, ein Rettungswagen, ein Notarzt sowie die Freiwillige Feuerwehr Strass mit 14 Einsatzkräften. Am Wohnmobil entstand ein Schaden in derzeit unbekannter Höhe.