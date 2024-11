Lkw erfasst Fußgängerin – 77-Jährige starb im Spital

Das Verkehrsunfallkommando ermittelt derzeit den Unfallhergang.

Wien. Jene 77-Jährige, die am vergangenen Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Wien-Penzing von einem Lkw überfahren worden war, ist ihren schweren Verletzungen erlegen. Das bestätigte der Wiener Gesundheitsverbund (WIGEV) am Mittwoch auf APA-Nachfrage. Die Frau hatte vor sechs Tagen einen Schutzweg überquert, als sie ein 29-Jähriger nach dem Abbiegen auf die Hütteldorfer Straße mit seinem Lastwagen erfasste.

Der Lenker des Fahrzeugs wurde nach der Kollision angezeigt. Das Verkehrsunfallkommando ermittelt derzeit den Unfallhergang.