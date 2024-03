"Amokfahrt" ohne Lenker: Bus zerquetschte Porsche

Irre Szenen spielten sich am Montag im Zillertal in Fügen beim Skigebiet Spieljoch ab: Aus noch nicht geklärter Ursache kam ein 17 Tonnen schwerer Linienbus auf einer stark abfallenden Straße ins Rollen - und richtete ein Bild der Zerstörung an.

Tirol. Angesichts der Bilder kann man von einem Wunder sprechen, dass hier niemand verletzt wurde - alle Besitzer der zerstörten Fahrzeuge aus Deutschland und Wien, die auf einem Hotelparkplatz standen, waren gerade Ski fahren - als ein Linienbus oberhalb des Bereichs in eine Haltestelle einfuhr und der Chauffeur zunächst die Leute aussteigen ließ. © Zoom Tirol × Anschließend wollte der Busfahrer nach eigenen Angaben einen Defekt am Motor checken, stieg ebenfalls aus und überprüfte den Technikraum des tonnenschweren Gefährts. Dabei löste sich aus unbekannter Ursache die Feststellbremse - oder hatte er sie nicht ordentlich angezogen? © Zoom Tirol × © Zoom Tirol × Jedenfalls rollte der herrenlose Bus rückwärts mehr als 50 Meter über die abschüssige Straße gegen und dabei mehrere geparkte Fahrzeuge - der Sachschaden an insgesamt sieben SUV, Kombis und Limousinen bei der spektakulären Massenkarambolage ist beträchtlich. Am schlimmsten erwischte es einen weißen Porsche mit Kennzeichen aus Baden-Württemberg, der als unfreiwillige Parkfläche eine Weiterdonnern des Linienbusses und noch mehr Zerstörung verhinderte, aber dabei selbst sprichwörtlich ziemlich unter die Räder kam: absoluter zerquetschter Totalschaden... Ermittlungen zur genauen Unfallursache laufen.