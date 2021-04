Arbeiter stürzt von Dachstuhl – tot

Verlor bei Arbeiten mit Kran Gleichgewicht.

Wildschönau. Ein 39-Jähriger ist Freitagmittag bei einem Arbeitsunfall in Oberau in der Gemeinde Wildschönau in Tirol (Bezirk Kufstein) tödlich verunglückt. Der Mann führte laut Polizei am Dachstuhl eines Hauses mit einem Kran Abbrucharbeiten durch, als er das Gleichgewicht verlor und aus einer Höhe von rund siebeneinhalb Metern auf einen Asphaltboden abstürzte.

Ein mit dem Kran angehobener Teil des Daches dürfte sich zuvor verhakt haben, ausgeschwungen sein und der verbleibenden Dachbalkenkonstruktion einen Schlag versetzt haben, hieß es. Dadurch verlor der 39-Jährige in Folge das Gleichgewicht.