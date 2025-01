Auf Brennerautobahn: Fahrverbot für Lkws wird ausgeweitet

Die marode Luegbrücke hat nach 55 Jahren Dauerbelastung das Ende ihrer Lebensdauer erreicht.

Wegen der Sanierung der Luegbrücke seit Jahresbeginn, es gab bereits Feiertagsstaus, gilt ab morgen in Tirol ein erweitertes Lkw-Fahrverbot. Bis März dürfen Lkws über 7,5 Tonnen auf der Brenner- und auf der Inntalautobahn an Samstagen nur von 5 bis 7 Uhr fahren. So sollen Staus vermieden werden. Mit Fahrverboten sollen in Tirol Gemeinden vom starken Winterverkehr entlastet werden. So wurden in den Weihnachtsferien rund 45.000 Fahrzeuge auf die Hauptverkehrsrouten zurückgewiesen. Laut Landesverkehrsabteilung werden am Samstag bei der Einreise an der Brenner-Grenze und in Kiefersfelden Kontrollen durchführen. Fahrzeuge, die nicht den Vorschriften entsprechen oder keine Berechtigung haben, werden zur Umkehr aufgefordert.